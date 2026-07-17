وزيرا خارجية الصين وباكستان يجتمعان على هامش المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، أن انضمام باكستان للمنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي سيخدم مصالح باكستان وشعبها على المدى البعيد.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في مدينة شنغهاي، على هامش المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار وانج إلى أن الصين تدعم إنشاء المنظمة مع الدول ذات التوجهات المماثلة، بهدف بناء توافق دولي، وتعزيز التعاون العملي، وتطوير القدرات، لكي تستفيد جميع الدول، وخاصة دول الجنوب العالمي، من تطور الذكاء الاصطناعي.

وشدد وانج على ضرورة أن تعمل الصين وباكستان معا على تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، وتسريع بناء مجتمع صيني باكستاني أوثق ذي مستقبل مشترك.

من جانبه.. قال دار إن إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مبادرة عظيمة اقترحتها الصين، مضيفا أن باكستان تتشرف بكونها عضوا مؤسسا في المنظمة، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعرب دار عن استعداد باكستان لبذل قصارى جهدها لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات والمشروعات الصينية في باكستان، ودعم التطور المستمر للعلاقات الثنائية.

يُشار إلى أن 29 دولة وقعت في شنغهاي اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف توحيد الجهود الدولية لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص.