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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصيني : العالم دخل مرحلة غير مسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تثير التحديات في مجال الحوكمة

الرئيس الصيني : العالم دخل مرحلة غير مسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تثير التحديات في مجال الحوكمة
الرئيس الصيني : العالم دخل مرحلة غير مسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تثير التحديات في مجال الحوكمة
أ ش أ

 أكد الرئيس الصيني شي جين بينج ، أن العالم دخل مرحلة غير مسبوقة من الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن ذلك يتيح فرصا عظيمة وفي الوقت نفسه يثير تحديات كبيرة في مجال الحوكمة.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها، اليوم /الجمعة/، خلال الاجتماع رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026، المنعقد في مدينة شنغهاي الصينية.

وطرح شي تساؤلات حول كيفية تعايش البشر مع الآلات الذكية، وكيفية ضمان الأمن عند استخدام الخوارزميات في صنع القرار، وكيفية معالجة التحديات الأخلاقية التي تفرضها التقنيات من خلال الحوكمة التكيفية، وكيفية إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع في ظل اتساع الفجوة، مشيرا إلى أن هذه أسئلة العصر الحالي التي ينبغي على البشرية الإجابة عليها، وأكد أن هذه الأسئلة تتطلب دراسات جادة وإجابات من المجتمع الدولي بأسره.

وفي هذا الصدد، أعلن شي أن الصين ستوفر للدول النامية 5 آلاف فرصة للتدريب على الذكاء الاصطناعي، وعقد ندوات في هذا المجال خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكر الرئيس الصيني أن بلاده ستنشئ مراكز تعاون دولية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة البريكس.

وأضاف شي أن الصين ستساعد 30 دولة على استخدام نظام الإنذار المبكر للأرصاد الجوية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لحماية الأرواح والممتلكات في جميع أنحاء العالم.

الرئيس الصيني شي جين بينج تقنيات الذكاء الاصطناعي مجال الحوكمة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي

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