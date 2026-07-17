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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رد حاسم من الصين على تصريحات ترامب حول التدخل في الانتخابات الأمريكية

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
ناصر السيد

ردت وزارة الخارجية الصينية على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واصفة ذلك بأنه "محض هراء".


ورفضت الخارجية الصينية، في بيان يوم الجمعة، مزاعم ترامب وقال المتحدث باسمها لين جيان، في مؤتمر صحفي، معلقاً على تصريح الرئيس الأمريكي: "مثل هذه التصريحات الصادرة عن الجانب الأمريكي محض افتراءات وافتراءات مغرضة".


وأوضح جيان أنه : "لطالما التزم الجانب الصيني بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية (للدول الأخرى)، ولم يُبدِ أي اهتمام بهذا الأمر، ولم يتدخل قط في الانتخابات الأمريكية".


وأضاف قائلا  : "بل على العكس، يرى المجتمع الدولي بوضوح من يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في كل مناسبة، ويتجسس بشكل عشوائي على الحكومات والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم منذ فترة طويلة، ويسرق بيانات مواطني الدول الأخرى على نطاق واسع".


وقال المتحدث: "نحث الجانب الأمريكي على مراجعة نفسه، والكف عن تشويه سمعة الصين دون مبرر، والتوقف عن الحديث عن الصين في الانتخابات، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات الصينية الأمريكية".

رد حاسم من الصين تصريحات ترامب التدخل في الانتخابات الأمريكية الرئيس الأمريكي

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