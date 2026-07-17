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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت .. هجوم إيراني على محطات الكهرباء وحريق ضخم في أحد المحطات

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

تعرضت إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في الكويت لهجوم إيراني أسفر عن أضرار في مرافق المحطة، واندلاع حريق، وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية ؛ فقد باشرت فرق قوة الإطفاء العام التعامل الفوري مع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.

وشددت الوزارة على أن الفرق الفنية تواصل العمل على مدار الساعة للحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية وضمان استمرارية الخدمة مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الشبكة الكهربائية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من أي تأثير قد يطرأ على المنظومة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها خلال هذه المرحلة الاستثنائية من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية، وتمكين الفرق الفنية من إدارة المنظومة بكفاءة والمحافظة على استمرارية الخدمة في جميع أنحاء البلاد.

كما أكدت الوزارة على أن وعي أفراد المجتمع وتعاونهم في هذه الظروف يعد جزءا لا يتجزأ من الجهود الوطنية المبذولة للتعامل مع تداعيات هذا الاعتداء، وأن كل مساهمة في ترشيد الاستهلاك تعزز من قدرة المنظومة الكهربائية على تجاوز هذه المرحلة، وتسهم في دعم أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بأسرع وقت ممكن.

ووتعهدت الوزارة بأنها ستواصل إطلاع الرأي العام على المستجدات عبر قنواتها الرسمية، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

الكويت عدوان إيراني على الكويت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية الشبكة الكهربائية  في الكويت

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