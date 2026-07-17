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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: ماضون في رفع إنتاج النفط وإنهاء استيراد الغاز

رئيس الوزراء العراقي: ماضون في رفع إنتاج النفط وإنهاء استيراد الغاز
رئيس الوزراء العراقي: ماضون في رفع إنتاج النفط وإنهاء استيراد الغاز
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، عزم حكومته المضي في تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط، وإنهاء الاعتماد على استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، من خلال توسيع الشراكة مع شركة «إكسون موبيل» الأمريكية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الزيدي، اليوم /الجمعة/، مع الرئيس التنفيذي للشركة دارين وودز ومجلس إدارتها في مقر «إكسون موبيل» بمدينة هيوستن الأمريكية، بحضور وزيري النفط والكهرباء وعدد من المستشارين، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

ودعا الزيدي، الشركة إلى الإسهام في تنفيذ خطط الحكومة الرامية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية للنفط، وتطوير قطاعي التصفية والتكرير، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وتعزيز الشراكة والاستثمار طويل الأمد في العراق.

كما شدد على أهمية استثمار جميع كميات الغاز المصاحب وإنهاء عمليات حرقه، بما يسهم في تأمين احتياجات محطات الكهرباء، والحد من التلوث البيئي، وتنويع العوائد الاقتصادية من خلال التوسع في مشاريع التصفية وإضافة وحدات جديدة بالتعاون مع «إكسون موبيل».

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة دارين وودز أنشطة «إكسون موبيل» في العراق والمنطقة، مؤكداً أن قطاع النفط العراقي يمثل بيئة واعدة للاستثمار، معرباً عن رغبة الشركة في توسيع التعاون مع العراق، مع مراعاة الاشتراطات البيئية وخفض الانبعاثات.

رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط استيراد الغاز تشغيل محطات الكهرباء

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