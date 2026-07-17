أحمد ناجي يودع شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم برسالة مؤثرة بعد إعلان الاعتزال

حرص أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة مؤثرة إلى الثنائي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، عقب إعلان اعتزالهما كرة القدم، مستعيدا ذكرياته معهما منذ بداياتهما وحتى نهاية مشوارهما داخل المستطيل الأخضر.

ونشر ناجي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" رسالة قال فيها: "شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم تشرفت بتكوينهم منذ مراحلهم الأولى، كانوا أطفالًا وعشت معهم كل مراحل حياتهم حتى أصبحوا حراسًا دوليين، كبروا أمام عيني مثل أولادي وأحببتهم جدًا."

وأضاف مدرب حراس المنتخب السابق أنه يكن كل التقدير للثنائي، مشيدا بأخلاقهما والتزامهما طوال مسيرتهما، متمنيا لهما التوفيق في خطواتهما المقبلة وخدمة الرياضة المصرية في مجالات جديدة.

وجاءت رسالة أحمد ناجي بعد إعلان شريف إكرامي اعتزال كرة القدم، في لفتة تعكس العلاقة القوية التي جمعت المدرب بحارسي المرمى منذ سنوات طويلة.