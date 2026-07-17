افتتاح مسجد الرحمن في القصاصين وسط حضور رسمي وشعبي كبير



شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، اليوم في افتتاح مسجد "الرحمن" بعزبة الكوع التابعة لقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في أجواء إيمانية مميزة وبحضور رسمي وشعبي واسع.

وشهد الافتتاح نقل شعائر افتتاح المسجد وأداء صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون المصري، في حدث عكس اهتمام الدولة بإعمار بيوت الله وتعزيز دورها الديني والمجتمعي.

وحضر مراسم الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والدينية والإعلامية، من بينهم النائب رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ السابق، والدكتور عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أحمد سلامة داؤد، والكاتب الصحفي محمد جبر بدوي رئيس تحرير جريدة القناة، والإعلامي شعبان جبر، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بمركز ومدينة القصاصين.

وأُقيمت شعائر صلاة الجمعة داخل المسجد الجديد وسط حضور جماهيري كبير من أهالي عزبة الكوع والقصاصين، الذين عبروا عن سعادتهم بافتتاح بيت جديد من بيوت الله، مؤكدين أن افتتاح المساجد يعكس اهتمام الدولة بتوفير دور العبادة وخدمة المواطنين، ويعزز قيم التسامح والتكاتف بين أبناء المجتمع.

واختتمت الفعاليات وسط أجواء من البهجة والدعاء بأن يحفظ الله مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والإعمار.