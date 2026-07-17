محافظ الوادي الجديد تتفقد البرنامج التدريبي لإطلاق منصة رقمية ذكية لإدارة ومراقبة الأنشطة الزراعية

تفقّدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، البرنامج التدريبي المقام بمركز إبداع مصر الرقمية بمدينة الخارجة، بالتعاون مع شركة "دوترا"، والمتخصصة في تطبيق أحدث التقنيات لدراسة الأراضي الزراعية وتحديد جاهزيتها للاستثمار، وذلك بحضور المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.

وأشادت المحافظ بمحتوى البرنامج، الذي يستهدف تأهيل المتخصصين على استخدام منصة رقمية ذكية لإدارة ومراقبة الأنشطة الزراعية، تعتمد على صور الأقمار الصناعية متعددة الأطياف والخرائط الرقمية في متابعة حالة المحاصيل، وتحليل الغطاء النباتي والرطوبة، ورصد التغيرات داخل الحقول، بما يدعم إعداد خرائط وتقارير ولوحات متابعة تسهم في توجيه أعمال المتابعة الفنية ودعم اتخاذ القرار.

كما وجّهت بتكثيف مثل هذه البرامج التدريبية، في إطار جهود المحافظة لتطوير القطاع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الأرضية والمائية، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، وتوجيه المزارعين والمستثمرين نحو اختيار المحاصيل ذات الجدوى الإنتاجية والاقتصادية الأعلى، وفق أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.