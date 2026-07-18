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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

141 رحلة دولية تصل الغردقة اليوم.. ذروة أسبوعية في حركة الطيران والسياحة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يسجل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، أعلى معدلات التشغيل الأسبوعية، مع استقبال 141 رحلة طيران دولية قادمة من عدد كبير من المطارات الأوروبية والعالمية، تحمل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في استمرار للانتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر.

وتواصل إدارة المطار، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذ خطة متكاملة لتيسير إجراءات الوصول، من خلال سرعة إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك ونقل السائحين إلى الفنادق والمنتجعات السياحية، بما يضمن انسيابية الحركة واستقبال الوفود السياحية بكفاءة.

ويعكس الارتفاع الملحوظ في أعداد الرحلات استمرار الطلب القوي من الأسواق الأوروبية على مدينة الغردقة، التي تواصل تعزيز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية الشاطئية في مصر، بفضل مقوماتها الطبيعية التي تشمل الشواطئ الرملية والمياه الفيروزية والشعاب المرجانية، إلى جانب تنوع الأنشطة البحرية والترفيهية.

وتزامنت الزيادة في حركة الطيران مع ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق والقرى السياحية، بالتزامن مع ذروة الموسم الصيفي، حيث تشهد مدن البحر الأحمر تدفقًا مستمرًا للرحلات الدولية القادمة من مختلف الأسواق السياحية.

ويؤكد استمرار هذا الزخم في حركة الوصول الجوية نجاح المقصد السياحي بالبحر الأحمر في الحفاظ على جاذبيته لدى السائحين، ودعم معدلات النمو السياحي، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي وقطاع السياحة بالمحافظة.

االبحر الأحمر الغردقة مطار الغردقة محافظة البحر الأحمر

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