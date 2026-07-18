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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير المالية البرازيلي: لا نعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية

داريو دوريجان
داريو دوريجان
أ ش أ

أكد وزير المالية البرازيلي داريو دوريجان أن حكومة بلاده لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على عدد من المنتجات البرازيلية، مشيرا إلى أن السلطات تدرس بعناية التدابير المحتملة القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضح دوريجان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم السبت، أن الحكومة لا تدرس اتخاذ خطوات انتقامية، لكنها تُجري تقييما للإجراءات الممكنة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة احتياجات القطاعات المتضررة قبل الإعلان عن أي تدابير.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت، الأربعاء الماضي، رسوما جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، مبررة القرار بما وصفته بممارسات تجارية غير عادلة من جانب البرازيل.

وشدد وزير المالية على أن الحكومة ستتعامل بحذر مع أية إجراءات قد تؤدي إلى زيادة الإنفاق العام، حفاظًا على المسار المالي للدولة وتجنب التأثير سلبا على أوضاع المالية العامة.

وأضاف أن البرازيل ستواصل المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى جانب شركائها التجاريين الآخرين، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الخلافات التجارية و الحفاظ على انسياب العلاقات الاقتصادية.


 

وزير المالية البرازيلي داريو دوريجان الرسوم الجمركية

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