مقتل وإصابة 6 مسلحين إثر إحباط هجوم إرهابي شمال غربي باكستان

أفادت مصادر أمنية في باكستان بأن مسلحا واحدا لقي حتفه فيما أصيب خمسة آخرون؛ إثر إحباط قوات الأمن هجوم إرهابي كبير عقب تدميرها سيارة مفخخة في مدينة "وانا" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

وأضافت المصادر - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية، اليوم /السبت/- أن هذه العملية الناجحة حالت دون وقوع هجوم انتحاري محتمل على المدنيين، مشيرة إلى أنه كان من المخطط استخدام السيارة المفخخة في تنفيذ هجوم إرهابي كبير في مدينة "وانا" والمناطق المجاورة لها.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".