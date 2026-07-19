مازن فيطر: مشواري الفني يمتد لـ17 عامًا.. وأفضل الغناء على مقام "النهاوند"

أبهر المطرب الشاب مازن فيطر، الجميع عندما قدم أكثر من أغنية، له ولنجوم آخرين على الهواء.

قال المطرب الشاب مازن فيطر إن رحلته مع الغناء بدأت منذ سنوات الدراسة، عندما اكتشف موهبته من خلال المشاركة في كورال المدرسة، قبل أن يواصل تنمية موهبته بالمشاركة في حفلات المدرسة والجامعة.

وأضاف خلال لقائه مع سارة مجدي ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن تشجيع المحيطين به كان دافعًا كبيرًا للاستمرار، موضحًا: "الناس كانت تسمعني وأنا بدندن، وفي أي حفلة أو إيفنت في المدرسة أو الجامعة كانوا دايمًا بيطلبوني أغني".

وأوضح أنه حرص على الدراسة الأكاديمية للموسيقى، حيث التحق بالكونسرفتوار ومركز الإبداع، وانضم إلى فرقة التذوق للموسيقى العربية، لافتًا إلى أنه يواصل حاليًا تدريباته الصوتية مع الدكتورة سارة حسين، مؤكدًا أن مشواره الفني يمتد لنحو 17 عامًا، بدأ كهواية قبل أن يتحول إلى الاحتراف.

وأكد مازن فيطر أن التدريب المستمر يمثل العامل الأهم في صقل موهبة المطرب، مشيرًا إلى أن إتقان السلالم الموسيقية والانتقال بين المقامات الشرقية يحتاج إلى جهد وممارسة متواصلة حتى يصل الفنان إلى مرحلة الاحتراف.

وكشف المطرب الشاب عن تفضيله لمقام "النهاوند"، موضحًا أنه من أكثر المقامات انتشارًا في الأغنية العربية المعاصرة.



