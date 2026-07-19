بسبب عطل مفاجئ.. الوادي الجديد تعلن قطع المياه عن مدينة بلاط

أعلنت محافظة الوادي الجديد، أنه سيتم اليوم الأحد قطع مؤقت لمياه الشرب عن جميع أنحاء مدينة بلاط، وذلك إثر حدوث عطل مفاجئ في محطة مياه بلاط الرئيسية.

عطل مفاجئ بمحطة المياه الرئيسية

وأوضح المركز الإعلامي للمحافظة، في بيان له، أن انقطاع المياه سيم اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباحا، وسيستمر حتى الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة وإصلاح العطل، تمهيدًا لإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه للمواطنين كالمعتاد.

وناشدت الجهات المسؤولة في المركز جميع المواطنين بتدبير احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المؤقتة.

وفي سياق متصل، أكدت رئاسة مركز ومدينة بلاط أن الفرق الفنية والجهات المختصة متواجدة في موقع المحطة وتعمل على قدم وساق وبأقصى سرعة ممكنة للانتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن، لضمان عودة الخدمة لطبيعتها.