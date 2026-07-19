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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أرخص 5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر.. الأسعار والمواصفات

أرخص 5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر.. الأسعار والمواصفات
أرخص 5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر.. الأسعار والمواصفات
ولاء عادل

تواصل فئة السيارات السيدان جذب شريحة واسعة من المشترين في السوق المصرية، بفضل توازنها بين السعر والمساحة الداخلية والاعتمادية، إلى جانب تنوع التجهيزات والخيارات المتاحة ضمن فئة السيارات الجديدة «الزيرو».

وفيما يلي قائمة بأرخص خمس سيارات سيدان جديدة متاحة في مصر، مع أبرز المواصفات الفنية والأسعار المعلنة.

نيسان صني.. الأرخص في القائمة

مقارنة تويوتا يارس 2025 ونيسان صني 2025

نيسان صني تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 أحصنة وعزم دوران يبلغ 134 نيوتن متر.

وتتوفر السيارة بناقل حركة يدوي للفئة الأولى، وناقل أوتوماتيك للفئات الأعلى، مع نظام دفع أمامي.

السعر يبدأ من 645,000 جنيه ويصل إلى 810,000 جنيه

بروتون ساجا.. خيار اقتصادي عملي

بروتون ساجا مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي، ينتج 95 حصانًا وعزم دوران 120 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

سعر السيارة يبلغ 675,000 جنيه

ميتسوبيشي أتراج.. موفرة في استهلاك الوقود

تقديم ميتسوبيشي اتراج 2025 في مصر وزيادة سعرها - هتلاقي

ميتسوبيشي أتراج تعتمد على محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصانًا وعزم دوران 100 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك ونظام جر أمامي.

السعر يبدأ من 740,000 جنيه

بايك U5 بلس.. تجهيزات وسعر متدرج

بايك U5 بلس تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد 111 حصانًا وعزم دوران 142 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

تتراوح الأسعار بين 769,900 و974,900 جنيه

جيلي إمجراند.. الأقوى بين الأرخص

Geely Emgrand 2025 Local Assembly - dubizzle

جيلي إمجراند مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 120 حصانًا وعزم دوران 152 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

الأسعار تتراوح بين 839,000 و939,000 جنيه

مقارنة سريعة للأسعار

السيارةالسعر المبدئي
نيسان صني645,000 جنيه
بروتون ساجا675,000 جنيه
ميتسوبيشي أتراج740,000 جنيه
بايك U5 بلس769,900 جنيه
جيلي إمجراند839,000 جنيه

وبحسب الأسعار المعلنة، تتصدر نيسان صني قائمة أرخص سيارات السيدان الجديدة في مصر، تليها بروتون ساجا، ثم ميتسوبيشي أتراج، بينما تقدم جيلي إمجراند أعلى قوة محرك ضمن هذه الفئة.

سيدان سيارات سيدان أرخص 5 سيارات سيدان أرخص سيارات سيدان سيارات سيدان زيرو

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