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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لقاءات جماهيرية ومتابعة لمشروعات "حياة كريمة" ورفع كفاءة الخدمات بقرى نصر النوبة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتواصل المباشر مع المواطنين ، والمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة داخل القرى .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

لقاءات جماهيرية لتعزيز التواصل مع المواطنين

وفى هذا الصدد ، وبمتابعة من محمد عبد العزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، عقد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبو سمبل لقاء جماهيرى مع القيادات الطبيعية ، وذلك فى إطار التواصل المستمر مع المواطنين ، والإستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم ، والعمل على سرعة دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق الصالح العام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التى تهم المواطنين، بما يعزز المشاركة المجتمعية ، ويدعم جهود التنمية الشاملة داخل القرى .

متابعة مشروعات “حياة كريمة ”

فى سياق متصل، تابعت الوحدة المحلية لقرية أبو سمبل سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على معدلات التنفيذ، والتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن الإسراع فى دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الإستفادة المباشرة للمواطنين.

رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات

كما واصلت الوحدة المحلية لقرية الدكة جهودها فى متابعة أعمال الصرف الصحى بقرى الوحدة، إلى جانب تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد عدد من الشوارع بقرى (الأمبركاب – دهميت – الدكة) ، بما يسهم فى تحسين الحركة المرورية وتيسير تنقل المواطنين، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وإصلاح أعطال خطوط الإنترنت بقرية الأمبركاب لضمان إستمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وتؤكد هذه الجهود حرص محافظة أسوان على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية، بما يحقق التنمية المتكاملة، ويحسن مستوى المعيشة، ويواكب رؤية الدولة فى بناء الجمهورية الجديدة.

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