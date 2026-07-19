لوهافر الفرنسي يعلن عودة المغربي أمير ريتشاردسون لصفوفه حتى نهاية الموسم الجديد

أعلن نادي لوهافر الفرنسي رسميًا عودة المغربي أمير ريتشاردسون لصفوفه، على سبيل الإعارة، من فيورنتينا الإيطالي، حتى نهاية الموسم المقبل 2026-2027.

وستتكلف صفقة اعارة ريتشاردسون إلى لوهافر 8 ملايين يورو مع وجود خيار الشراء.

ورحل ريتشاردسون عن الفريق قبل 3 سنوات بعد فوزه بلقب الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، حيث خاض لاعب الوسط (24 عامًا) فترةً مع ستاد ريمس قبل أن ينتقل، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية مع المغرب، إلى فيورنتينا في صيف العام 2024 بعقد يمتد حتى 2029.

وفي الشتاء الماضي، انتقل المغربي على سبيل الإعارة لنادي كوبنهاجن الدنماركي لمدة ستة أشهر، ليعود خلال الانتقالات الصيفية الحالية إلى ناديه الأم لوهافر.