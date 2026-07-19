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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في دراسة بحثية.. أحمد بسيوني يحصل على الماجستير في تأثير استخدام السوشيال ميديا في الحملات الانتخابية

الزميل احمد بسيوني يناقش رسالة الماجستير
الزميل احمد بسيوني يناقش رسالة الماجستير
أحمد بسيوني

ناقش قسم العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، مشروع تخرج الماجستير المهني، المقدم من الباحث أحمد بسيوني، مدير مكتب صدى البلد بالإسكندرية، والتي جاءت بعنوان «تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية بالولايات المتحدة الأمريكية: حملة المرشح دونالد ترامب 2024 نموذجًا».

دور منصات التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية 

ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور وليد حسن قاسم استاذ العلوم السياسية المساعد ورئيس القسم بالكلية مشرفًا ورئيسًا، وعضوية كل من الدكتور أحمد الحمراوي والدكتورة مها يحيى مدرسي العلوم السياسية بالكلية.
وحضر فعاليات المناقشة الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وعبد الحميد المصري، مدير التعليم العام، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة الذين أشادوا بأهمية الدراسة في  دور منصات التواصل الاجتماعي في دعم الحملات الانتخابية باعتبار الولايات المتحدة نموذج متقدم في توظيف الإعلام الرقمي والتواصل السياسي.


​واستعرض الباحث خلال المناقشة أهداف الدراسة التي ركزت على التعرف على الاستراتيجيات الرقمية التي اعتمدتها الحملة في التواصل مع الناخبين، وبيان دور منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، وتعزيز التفاعل السياسي، ودعم الأداء الانتخابي، مع التركيز على آليات الاتصال الرقمي التي أسهمت في وصول الرسائل السياسية إلى الجمهور المستهدف بشكل دقيق ومباشر.


​وأوضح بسيوني أن الدراسة اعتمدت على المنهج الاستقرائي في جمع البيانات وملاحظة الظاهرة وتحليلها وصولًا إلى استخلاص النتائج، وذلك من خلال تحليل المحتوى الرقمي المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية مثل "إكس" و"فيسبوك" و"تروث سوشيال" و"تيك توك"، بالاستناد إلى الأدبيات العلمية والتقارير المتخصصة لتفسير استراتيجيات الحملة وقياس أثرها الفعلي في سلوك الناخبين وتوجهاتهم.


​وأظهرت نتائج الدراسة أن حملة دونالد ترامب اعتمدت بصورة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها أداة رئيسة للتواصل المباشر مع الجمهور ونشر الرسائل السياسية وحشد المؤيدين، كما أكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ركيزة أساسية في إدارة الحملات الانتخابية الحديثة، نظرًا لما توفره من إمكانات متطورة في الاستهداف الدقيق، وسرعة انتشار الرسائل، وقدرة عالية على قياس التفاعل الفوري.

​وأشار الباحث إلى أن الحملة اعتمدت على استراتيجية نشر مكثفة ومتعددة المنصات؛ إذ بلغ عدد متابعي ترامب على منصة تروث سوشيال نحو 8.6 مليون متابع خلال فترة الانتخابات، بينما تجاوز عدد متابعيه على منصة "إكس" 91.9 مليون متابع، ووصل عدد متابعي صفحته الرسمية على فيسبوك إلى نحو 34 مليون متابع، في حين استطاع حسابه الرسمي على "تيك توك"، الذي أُطلق في يونيو 2024، أن يجذب نحو 6 ملايين متابع خلال أشهر قليلة، محققًا أكثر من 1.19 مليار مشاهدة لمحتواه حتى يوم الانتخابات، وهو ما يعكس قدرة الحملة على توظيف المنصات الرقمية في الوصول إلى شرائح جماهيرية متنوعة.

​واختتم الباحث بعرض توصيات الدراسة التي دعت إلى تطوير مناهج تحليل الحملات الانتخابية الرقمية بما يدمج بين تحليل المحتوى وتحليل البيانات الضخمة، والاهتمام بدراسة تأثير الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في تشكيل الخطاب السياسي، بالإضافة إلى إجراء دراسات مقارنة بين استراتيجيات المرشحين والأحزاب، وتشجيع القوى السياسية على توظيف وسائل التواصل، مع تكثيف البحوث المستقبلية حول تأثير المنصات الناشئة والذكاء الاصطناعي التوليدي والمحتوى المُنشأ آليًا في مستقبل الاتصال السياسي.

الإسكندرية علوم سياسية رسالة ماجستير أحمد بسيوني قسم العلوم السياسية

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