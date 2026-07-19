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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم: إزالة 929 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ29 لاسترداد أراضي الدولة

محافظ الفيوم: إزالة 929 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ29 لاسترداد أراضي الدولة
محافظ الفيوم: إزالة 929 حالة تعدٍ خلال الموجة الـ29 لاسترداد أراضي الدولة
أ ش أ

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت خلال أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية من إزالة 929 حالة تعدٍ بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الفيوم، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية.
وأوضح المحافظ - في بيان اليوم - أن أعمال الموجة الـ 29 انطلقت في الثاني من شهر مايو الماضي واستمرت حتى 17 يوليو الجاري، واستهدفت إزالة جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلاً عن المتغيرات المكانية غير القانونية.
وقال إنه تم خلال الحملات إزالة 127 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و190 حالة متغيرات مكانية غير قانونية، و612 حالة تعدٍ على أراضي الإئتمان الزراعي.
وكشف المحافظ عن أنه تم إزالة 222 حالة تعدِ بالبناء بإجمالي مساحة 45 ألفاً و365 متراً مربعاً، و707 حالات تعدِ بالزراعة على مساحة 284 فداناً و4 قراريط و5 أسهم، وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات الدولة بكل حسم، بتكثيف الحملات اليومية والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن، وجهات الولاية، والأجهزة الأمنية، لضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة، ومنع عودة التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشدداً على رفع جميع مخلفات وأنقاض الإزالات على نفقة المتعدين، بما يضمن استرداد الأراضي وإعادتها إلى طبيعتها.
وأكد أن المحافظة ستواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل قوة، لاسترداد حق الدولة، وفرض هيبة القانون على الجميع دون استثناء، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار خطة الدولة لاسترداد حق الشعب والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مديرية أمن الفيوم

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