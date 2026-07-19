تحذيرات روسية وصينية لرعاياهما في الأردن بسبب التوترات الأمنية

أصدرت كل من السفارتين الروسية والصينية في الأردن، اليوم الأحد، تحذيرات لرعاياهما، دعتا فيها إلى توخي الحذر في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ودعت السفارة الروسية، المواطنين الروس، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتجنب السفر لمسافات طويلة، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الأردنية، بما في ذلك القيادة العسكرية ومديرية الأمن العام ووزارة الخارجية، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها.

كما أوصت بعدم التنقل داخل المدن عند إطلاق صفارات الإنذار، والبقاء في أماكن آمنة، مع الحرص على إبقاء الهواتف المحمولة مشحونة، مطالبة الروس الموجودين في الأردن بصفة سائحين أو زائرين مؤقتين بإبلاغ القسم القنصلي بمكان إقامتهم ووسائل التواصل معهم لتسهيل الاتصال بهم عند الضرورة.

وفي السياق نفسه.. دعت السفارة الصينية في عمان المواطنين الصينيين إلى متابعة تطورات الأوضاع الأمنية عن كثب، والالتزام بآخر الإرشادات الصادرة عن السلطات الأردنية، وتعزيز إجراءات السلامة الشخصية، والابتعاد عن المناطق والمنشآت الحساسة.

كما أوصت السفارة الصينية بمتابعة أوضاع المجال الجوي ومستجدات الرحلات الجوية، وحثت رعاياها على التواصل فورًا مع السلطات المحلية والسفارة في حال وقوع أي طارئ، مؤكدة تخصيص خطوط ساخنة لتقديم الدعم القنصلي.