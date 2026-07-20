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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: سيناريو خسارة نهائي المونديال يؤكد عدم مجاملة ميسي

إسلام صادق
إسلام صادق
ميرنا محمود

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، ضمن ختام منافسات كأس العالم 2026، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعلق الصحفي إسلام صادق عبر فيسبوك كاتبا: "إسبانيا بطل العالم 26 عن جدارة واستحقاق.. وسيناريو خسارة نهائي المونديال يؤكد ان "ميسي “لا يتم مجاملته!”.

وجاء هدف التتويج عن طريق المهاجم فيران توريس في الدقيقة 106 من زمن اللقاء، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك المنتخب الأرجنتيني، ليمنح منتخب بلاده لقبًا تاريخيًا بعد مواجهة اتسمت بالقوة والإثارة حتى لحظاتها الأخيرة.

وشهد الوقت الأصلي للمباراة تكافؤًا كبيرًا بين المنتخبين، حيث انتهت التسعون دقيقة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم هوية البطل. وخلال الأشواط الإضافية، نجح المنتخب الإسباني في الوصول إلى الشباك أكثر من مرة، إلا أن الحكم ألغى هدفًا بسبب خطأ على نيكو ويليامز، كما ألغى هدفًا آخر لفيران توريس بداعي التسلل، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل هدف الفوز الشرعي الذي منح بلاده الكأس.

وتعرض المنتخب الأرجنتيني لضربة قوية بإصابة المدافع ليساندرو مارتينيز، ليشارك المخضرم نيكولاس أوتاميندي بدلًا منه، قبل أن تتعقد الأمور أكثر بعد طرد لاعب الوسط إنزو فرنانديز في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، إثر تدخل عنيف، ليكمل منتخب التانجو اللقاء بعشرة لاعبين، وهو ما أثر على توازنه خلال الأشواط الإضافية.

واتسمت المباراة بالحذر الدفاعي في معظم فتراتها، مع محاولات قادها ليونيل ميسي من الجانب الأرجنتيني، في مقابل تحركات لامين يامال في صفوف المنتخب الإسباني، إلا أن الاستحواذ والسيطرة كانا لصالح الماتادور الذي فرض أسلوبه تدريجيًا حتى نجح في حسم المواجهة.

وبهذا الإنجاز، يضيف المنتخب الإسباني النجمة الثانية إلى سجله العالمي، بعد لقبه الأول الذي حققه عام 2010، ليعيد إلى الأذهان أمجاد الجيل الذهبي الذي صنع التاريخ، ويؤكد عودته إلى قمة كرة القدم العالمية بعد مشوار مميز تُوج بأغلى الألقاب

المنتخب الإسباني تتويج اسبانيا اسلام صادق ميسي

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