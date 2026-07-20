الدولار يرتفع مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

حقق الدولار الأمريكي مكاسب محدودة أمام معظم العملات الرئيسية في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط، واستمرار هشاشة ثقة المستثمرين بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 162.48 ين، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 9 يوليو، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واتجاه المستثمرين إلى الأصول التي تُعد ملاذًا آمنًا.

في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1426 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار.

كما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6975 دولار، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5833 دولار.

وكتب محللو بنك ويستباك في مذكرة بحثية: “شهدت أسواق العملات الأجنبية تعاملات هادئة نسبيًا، مع استقرار الدولار الأمريكي بصورة عامة، بينما تراجع الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية ومعظم العملات الرئيسية.”

وأضافوا: “واصلت معنويات الأسواق التراجع مع استمرار المخاوف بشأن تقييمات أسهم شركات أشباه الموصلات، وهو ما أثر في شهية المستثمرين للمخاطرة، بالتزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد تعليق إيران التزاماتها بموجب اتفاق السلام المؤقت.”

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.3% إلى 90.97 دولار للبرميل مع بداية التعاملات الآسيوية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة امس الأحد أنها بدأت الليلة التاسعة على التوالي من الهجمات ضد إيران، وذلك بعد إعلانها في وقت سابق مقتل اثنين على الأقل من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن.

ولا تزال الأسواق تتوقع إبقاء مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في 29 يوليو.

وتشير العقود المستقبلية المرتبطة بسعر الفائدة إلى احتمال ضمني يبلغ 85.6% للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقارنة مع احتمال بلغ 61.5% قبل شهر، وفقًا لأداة فيدواتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وفي يوم الجمعة، انضمت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى عدد متزايد من صناع السياسات الذين يرون أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع لمواجهة التضخم المستمر، وهو ما يمهد لنقاش حاد خلال الاجتماع المقبل لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع احتمال ظهور آراء معارضة خلال الاجتماع الثاني الذي يترأسه كيفن وورش.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 100.84 نقطة.