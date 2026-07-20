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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 6 أصحاب مخابز استولوا علي 58 جوال دقيق بلديا بالغربية

مخابز الغربية
مخابز الغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 6 مخابز بطنطا والمحلة والسنطة، استولوا على 58 جوال دقيق بلديا مدعما ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية 

وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط  أصحاب 6 مخابز  بطنطا والمحلة والسنطة، استولوا على 58 جوال دقيق مدعما ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تحرك عاجل 

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

ردع مخالفين 

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية مخابز الغربية ردع مخالفين

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