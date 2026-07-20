رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر للتحلية.. توفير مياه شرب آمنة للمواطنين

أجرى اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، جولة تفقدية بمحطة اليسر لتحلية مياه البحر، لمتابعة منظومة التشغيل والاطمئنان على انتظام سير العمل وكفاءة الأداء، وذلك في إطار خطة الشركة لضمان استقرار واستدامة خدمات مياه الشرب بالمحافظة.

وشملت الجولة المرور على مختلف مراحل التشغيل داخل المحطة، حيث تابع رئيس الشركة آليات العمل، واطلع على معدلات الإنتاج وكفاءة المنظومة التشغيلية، للتأكد من استمرار ضخ المياه بالكميات المطلوبة وتوفير خدمة مستقرة للمواطنين.

كما تفقد اللواء بهاء عبد المنعم غرفة التحكم المركزية والمعامل، واطمأن على إجراءات مراقبة جودة المياه، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراء الفحوصات والتحاليل الدورية لضمان مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة.

وشدد رئيس الشركة خلال الجولة على ضرورة الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والدورية لجميع مكونات المحطة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو أعطال فنية قد تؤثر على كفاءة التشغيل، بما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.

وأكد أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر تواصل تنفيذ خططها لرفع كفاءة محطات إنتاج المياه، وتطوير منظومة التشغيل والصيانة، بما يسهم في توفير خدمات مياه شرب آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب معدلات التنمية التي تشهدها المحافظة.