إزالة منشآت مخالفة داخل منشأة سياحية شمال الغردقة على مساحة 450 مترًا

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة حملاتها للتصدي لمخالفات البناء، حيث نفذت أعمال إزالة لمنشآت مخالفة داخل إحدى المنشآت السياحية بمنطقة شمال الأحياء، في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط العمراني وتطبيق القانون.



جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة، بشأن التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.

وشاركت في تنفيذ الإزالة فرق المتابعة الميدانية والتنظيم وقسم التعديات بالإدارة الهندسية، بالتنسيق مع سكرتير حي شمال، حيث تم إزالة منشآت مشيدة من الحديد والصاج على مساحة تقدر بنحو 450 مترًا مربعًا، بعد رصدها ضمن أعمال متابعة المتغيرات المكانية.

وأكدت رئاسة الحي أن مالكي المنشأة حصلوا مسبقًا على مهلة قانونية لإزالة المخالفات على نفقتهم الخاصة، إلا أنهم لم يلتزموا بتنفيذ القرار خلال الفترة المحددة، ما استدعى تدخل الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وشدد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، على استمرار الحملات الميدانية بمختلف مناطق الحي لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن أجهزة الحي لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على النسق الحضاري للمدينة ومنع أي تعديات أو أعمال بناء مخالفة.