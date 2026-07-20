محافظة شمال سيناء: انتظام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل الأزهرية

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انتظمت امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية الأزهرية اليوم وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وقال مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء الدكتور عادل السايس، إن الامتحانات مستمرة حتى 28 يوليو الجاري، وفق الجداول المعلنة لكل مرحلة دراسية.. مشيرا إلى تجهيز اللجان الامتحانية وتهيئة الأجواء المناسبة داخل اللجان، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداءهم للامتحانات في بيئة يسودها الانضباط والهدوء.

وأوضح أن تلاميذ الصف الثالث الإبتدائي يؤدون الامتحان اليوم بمادة اللغة العربية، ويؤدي تلاميذ الصفين الرابع والخامس الإبتدائي الامتحان بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان بمادتي اللغة العربية (ورقة ثانية.. المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) والرياضيات، وطلاب الصف الثاني الإعدادي يؤدون الامتحان بمادتي اللغة العربية (ورقة ثانية..المطالعة والنصوص وفنون الكتابة) والرياضيات.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين الأدبي والعلمي الامتحان بمادتي القرآن الكريم والصرف، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي الامتحان بمادتي القرآن الكريم والصرف، والصف الثاني الثانوي القسم العلمي بمادتي القرآن الكريم والفيزياء.