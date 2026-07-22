اليابان: ثوران بركان جبل توكاتشي للمرة الأولى منذ عام 2004

وقع ثوران بركاني صغير اليوم الأربعاء في جبل توكاتشي بمحافظة "هوكايدو" الواقعة أقصى شمال اليابان، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2004.

وأفاد المقر الإقليمي لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية في مدينة "سابورو" - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم رصد دخان أسود يتصاعد لمسافة 200 متر في الهواء من فوهة تقع على بعد حوالي كيلومتر واحد شمال غربي قمة الجبل في حوالي الساعة 11:07 صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

وأضافت الشبكة أنه تم رصد هزات بركانية استمرت لنحو 45 ثانية، إلا أنه لم يتم التأكد بعد من وجود أي مقذوفات بركانية كبيرة.. مشيرة إلى أنه قد تم رفع مستوى التحذير الخاص بجبل توكاتشي إلى المستوى الثاني الشهر الماضي، وذلك بسبب تزايد النشاط الزلزالي حول فوهة البركان.

وأشارت الشبكة إلى أن مسئولي الأرصاد الجوية اليابانية يعتزمون الإبقاء على مستوى التحذير عند الدرجة الثانية، محذرين من احتمال وقوع المزيد من الثورانات البسيطة.. كما حثوا المواطنين على توخي الحذر من تساقط المقذوفات البركانية الكبيرة على مسافة حوالي 1.5 كيلومتر من فوهة البركان والابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر.