وكيل دفاع النواب: القوات المسلحة درع الوطن وحراس الأمن خارجيا وداخليا

وجه النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الشكر إلى القوات المسلحة المصرية درع الوطن وحراس الامن خارجيا وداخليا.

وأضاف المصري في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعروض بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للكلية العسكرية ، بأن هذا القانون يأتي في ضوء استراتيجية القوات المسلحة الرامية إلى تطوير العملية البحثية بالكليات العسكرية، لكي تصل بأبنائها الدارسين إلى أن يكونوا على درجة عالية من الكفاءة، الذي تمكنهم من تولي المناصب القيادية ولديهم القدرة على اتخاذ القرارات.

وتابع وكيل دفاع النواب وفي ضوء ما شاهده العالم، من حروب الجيل الخامس والسادس، الذي تعتمد على نظم تعليمية وبحثية، فقد كان ولا بد من التحرك سريعا في دوب التطوير والتحديث ، ولعل ما شهدته الساحة الدولية خلال أعوام وما زال من استخدامات للتكنولوجيا بديلاً عن ما عرفه العالم من حروب من قبل، من أنظمة لا تصل لهذا العصر.

وشدد المصري ومن هذا المنطلق، تم إعداد تعديلات مشروع القانون المعروض لتواكب مع العصر الحالي، وبناء عليه أوافق على هذه التعديلات.