الأردن يؤكد انتظام حركة الطيران عبر أجوائه ومتابعة تطورات المنطقة أولًا بأول

أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة العبور الجوي عبر المجال الجوي للمملكة تسير بصورة طبيعية، وتنتظم وفق الجداول التشغيلية المعدة مسبقًا، في ظل متابعة مستمرة للتطورات الإقليمية.

وقال الفرجات إن مركز الرادار التابع للهيئة تعامل مع 176 طائرة عبرت الأجواء الأردنية خلال ست ساعات فقط، وذلك خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا اليوم الأربعاء، ما يعكس انتظام حركة الملاحة الجوية وكفاءة الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الطيران.

وشدد رئيس مجلس المفوضين على أن الهيئة تتابع بشكل دقيق وعلى درجة عالية من الجاهزية أي مستجدات قد تطرأ على الوضع الإقليمي، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المختصة، لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني في الأجواء الأردنية.

وأكد أن الإجراءات التشغيلية المتبعة تهدف إلى الحفاظ على انسيابية حركة الملاحة الجوية، مع استمرار مراقبة الأجواء والتعامل الفوري مع أي تطورات وفق أعلى معايير السلامة الجوية.