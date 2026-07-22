"إعلامي الوزراء": فيديو انتشار الخفافيش بمجموعة الظاهر برقوق بشارع المعز "قديم"

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الفيديو المتداول الذي يزعم انتشار عدد من الخفافيش المعلقة في السقف الأثري لمجموعة السلطان الظاهر برقوق في شارع المعز، "قديم".

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان نشره عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تواصل مع وزارة السياحة والآثار وأفادت بأن الفيديو المتداول قديم، لافتًا إلى أنه قد تم بالفعل التعامل مع الخفافيش التي كانت متواجدة داخل مجموعة السلطان الظاهر برقوق ودفعها لمغادرة الموقع، مع تطهيره وتعقيمه في حينه.

وأضاف أن عملية التعقيم تتم بصفة دورية من خلال المتخصصين بمركز البحوث والصيانة بقطاع الترميم والمشروعات بالمجلس الأعلى للآثار.

ولفت إلى أن الوزارة أضافت الوزارة أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع فني متكامل لمنع دخول الخفافيش مرة أخرى إلى مجموعة السلطان الظاهر برقوق من خلال وضع عدد من كشافات إضاءة (LED)، ونوع مخصص من الشباك، إلى جانب استخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية الطاردة للخفافيش.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والاعتماد دائمًا على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات الصحيحة.