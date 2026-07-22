48 ساعة ساخنة.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة غداً

تشهد الأجواء موجة شديدة الحرارة خلال الأيام الحالية حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية من ذروة الموجة الحارة اليوم وغداً الخميس، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدل لها من بداية الصيف، وينتظر المواطنون موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس .

ذروة الموجة الحارة خلال ساعات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، مؤكدة أن ذروة الموجة ستكون خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

حالة الطقس غداً الخميس

وأوضحت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدًا الخميس ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة، لتسجل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى نحو 42 درجة مئوية، رغم أن درجة الحرارة العظمى في الظل ستكون أقل من ذلك.

حالة الطقس الأيام القادمة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 23 يوليو وحتى الإثنين 27 يوليو 2026، مؤكدة استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، ومحيطة بطقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية صباحية في الفترة من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، داعية قائدات وقائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط أحياناً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الفترة المشار إليها، كما لفتت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية.

أطول موجة طقس حار

كما كشف الدكتور محمود القياتي، نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة وارتفاع درجات الحرارة المستمر.

وقال خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد حاليا أول أطول موجة طقس حار خلال صيف هذا العام، منوها بأن الموجة مستمرة حتي يوم السبت القادم.

احذروا طقس الخميس

ولفت إلى أن اليوم وغدا هم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، لتكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وعليه تكون الأجواء شديدة الحرارة صباحا.

وأضاف أن درجات الحرارة ليلا ستكون مرتفعة نتيجة زيادة نسبة الرطوبة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضح أنه من المتوقع انكسار موجة الطقس الحار بداية من يوم الأحد لتسجل 35 درجة، مع وجود سحب منخفضة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غداً

درجات الحرارة تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الخميس ذروتها عند 39 درجة عظمى (42 محسوسة)، لتتراجع تدريجياً حتى تصل يوم الإثنين إلى 36 درجة عظمى (38 محسوسة).

فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى بالسواحل الشمالية بين 30 و33 درجة، وتصل في جنوب الصعيد إلى أوجها لتسجل درجات محسوسة بين 44 و45 درجة مئوية طوال الفترة.