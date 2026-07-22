الهند تستهدف تشغيل 5 مفاعلات نووية صغيرة بحلول عام 2033

أ ش أ

أعلنت الهند عن خطة طموحة لتطوير وتدشين ما لا يقل عن خمسة مفاعلات نووية صغيرة نمطية (SMRs) محليّة الصنع بحلول عام 2033، وذلك في إطار دعم جهود تحول الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية الثقيلة.

تأتي هذه الخطوة مدعومة بتمويل حكومي يُقدر بنحو 20 مليار روبية (حوالي 2.4 مليار دولار)، وتتضمن تصاميم مختلفة تراوح قدراتها بين المفاعلات المخصصة للحرارة العالية والمفاعلات بقدرة 55 و200 ميجاوات، والتي يستهدف تشغيل نماذجها الأولى في موقع "تارابور" بولاية ماهاراشترا.

وتسعى الحكومة الهندية من خلال هذه المفاعلات إلى إحلال الطاقة النظيفة محل محطات الفحم المتقادمة، وتوفير مصادر طاقة مستقرة ومستقلة للصناعات الكثيفة الاقتطاع مثل الحديد والأسمنت، فضلاً عن دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تُمهد هذه المبادرة الطريق لإشراك القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النووية السلمية للوصول بالقدرة الإجمالية للبلاد إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047.