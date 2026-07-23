النفط يقفز لأعلى مستوياته في أكثر من 6 أسابيع مع تصاعد التوترات بالبحر الأحمر ومضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5% خلال التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع، في ظل استهداف جماعة الحوثي لناقلات نفط في البحر الأحمر، وبدء الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.2 دولار، أو 2.3%، إلى 96.27 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ 8 يونيو، بعد أن أغلقت مرتفعة بأكثر من 3 دولارات عند 94.07 دولار في الجلسة السابقة، بالقرب من أعلى مستوى في 6 أسابيع.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.65 دولار، أو 1.9%، إلى 88.48 دولار للبرميل، بعد صعوده بنسبة 3% يوم الأربعاء.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلة نفط اشتعلت فيها النيران عقب انفجار أثناء محاولتها عبور مسار وصفته بأنه مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، في حين عادت ناقلتان أخريان أدراجهما.

وأضاف الحرس الثوري، في بيان، أن المضيق يخضع لسيطرته و”مغلق بالكامل” طالما استمرت التحركات الأمريكية في المنطقة، محذرًا من أنه لن يُسمح لأي ناقلة بالدخول أو المغادرة دون تنسيق مع إيران.

وإلى جانب تجدد الصراع بشأن السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي، فتحت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، جبهة جديدة من خلال التهديد باستهداف السفن التي تنقل النفط السعودي في مضيق باب المندب، وإعلان فرض حصار بحري على السعودية.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق في شركة فيليب نوفا، إن أسعار النفط تواجه خطرًا نادرًا يتمثل في اضطرابات متزامنة في كل من مضيق باب المندب ومضيق هرمز.

وأضافت أن علاوة المخاطر الجيوسياسية عادت إلى الأسواق، لكن استمرار موجة ارتفاع الأسعار سيتطلب أدلة على تعطل طويل الأمد لحركة الشحن أو انقطاعات مؤثرة في الإمدادات.

وذكرت جماعة الحوثي أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين، فيما أفادت تقارير أمنية بحرية بأن إحدى السفينتين اللتين حددتهما الجماعة، وهي ناقلة النفط السعودية “إنسيليا” التي ترفع العلم السعودي، تعرضت للإصابة في البحر الأحمر.

وأضافت الجماعة أنها أجبرت نحو 10 سفن على التراجع والعودة بعد تحذيرها من الإبحار إلى الموانئ السعودية.

وقال سول كافونيك، رئيس أبحاث الطاقة في شركة إم إس تي ماركي، إن التهديد الجديد للملاحة عبر البحر الأحمر قد يعطل إمدادات تصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يوميًا، كما يهدد الطريق الرئيسي لصادرات نفط الخليج الذي يستخدم لتجاوز مضيق هرمز.

وقال الجيش الأمريكي إنه استكمل الليلة الـ12 على التوالي من الهجمات على إيران، بعد ساعات من تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جسر أو محطة كهرباء إيرانية في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، في تصعيد جديد للحرب مع إيران.