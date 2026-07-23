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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسيخ الجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

ثمّن النائب أنس هلول، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة، مؤكدًا أنها حملت رسائل وطنية مهمة عكست رؤية الدولة المصرية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

ثورة 23 يوليو

وأوضح هلول أن كلمة الرئيس أكدت أن ثورة يوليو ستظل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية، بما رسخته من قيم الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة تمثل امتدادًا لهذه المبادئ من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتعزيز قدرات الدولة في مختلف المجالات.

وأضاف أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في مواجهة تحديات غير مسبوقة، واستطاعت تحقيق إنجازات تنموية شاملة، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي، وبناء بنية تحتية حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرصًا أفضل للمواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الرسائل التي تضمنتها كلمة الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ قيم العمل والإنتاج، واستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.

انجازات ثورة يوليو

واختتم النائب أنس هلول بيانه مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل داعمًا لقيادته السياسية ومؤسسات الدولة، وأن ذكرى ثورة 23 يوليو تمثل مناسبة وطنية لاستلهام روح التضحية والعمل من أجل رفعة الوطن واستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

يوليو ثورة يوليو مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

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