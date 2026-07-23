لحظة بلحظة| تطبيق إلكترونيً للمعتمرين المصريين.. وهذه طرق التشغيل والاستخدام

​في إطار الشفافية وتطوير منظومة المتابعة الرقمية لرحلة المعتمر المصري، أطلقت الإدارة المركزية لشركات السياحة تطبيق "رفيق" الإلكتروني لأول مرة.

التطبيق المتاح عبر متاجر التطبيقات الرسمية يهدف إلى ربط المعتمرين ومشرفي شركات السياحة بالمنظومة الرسمية، ضمانًا لحقوق الطرفين وتسهيلًا لإجراءات السفر والإقامة.

​التزامات شركات السياحة والمعتمرين

و​بحسب الضوابط المنظمة، تلتزم شركات السياحة عند التعاقد بضرورة توجيه المعتمرين (أو ذويهم) لتحميل التطبيق وإنشاء حساب شخصي لكل معتمر، مع إتاحة إمكانية رفع المستندات الرسمية التي تؤكد صحة التعاقد، وعلى رأسها:

​ عقد الرحلة: الموثق بين المعتمر والشركة.

الموثق بين المعتمر والشركة. ​إيصال السداد: لضمان حقوق المعتمر المالية.

​مزايا تطبيق "رفيق" للمعتمر

و​يتيح التطبيق مجموعة من الخدمات الذكية التي تضمن سلامة وسلاسة الرحلة من البداية وحتى العودة:

​الكود التعريفي (QR\ Code): إظهار الكود الخاص بالمعتمر أمام الجهات المعنية بمنافذ السفر المصرية.

​تأكيد الوصول سياحيًا: يتيح للمعتمر تأكيد وصوله لمقر الإقامة المعتمد في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

​إثبات العودة: تأكيد العودة عبر المنافذ المصرية لإنهاء البرنامج رسميًا.

​وأُلزمت شركات السياحة بالتفاعل الفوري مع كافة البلاغات والإشعارات الواردة عبر التطبيق والقنوات الرسمية، سواء كانت صادرة من وزارة السياحة أو مقدمة مباشرة من المعتمرين.

"رفيق الإشراف".. أداة المشرف لمتابعة الأفواج

​على الجانب الآخر، أصبح تطبيق "رفيق الإشراف" التطبيق الرسمي والملزم لمشرفي الشركات لمتابعة حركة المجموعات السياحية ميدانيًا، حيث يتولى المشرف تسجيل المحطات التالية:

[مغادرة الدائرة الجمركية بمنفذ السفر] ──► [الوصول لمقار الإقامة بمكة والمدينة] ──► [تأكيد الوصول لمنافذ العودة بمصر]

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الرقابة السياحية، والقضاء على أي عقبات قد تواجه المعتمرين أثناء تأدية المناسك، بما يضمن تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصري.

التحديات التقنية في الموسم الأول

وكان أكد إيهاب عبدالعال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن تطبيق «رفيق» يمثل نقلة نوعية في تنظيم رحلات العمرة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الرقمنة أصبح الضمان الحقيقي لحماية حقوق المعتمرين، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة في القطاع.

وأوضح عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن ظهور بعض التحديات التقنية في الموسم الأول لتطبيق المنظومة يُعد أمرًا طبيعيًا، باعتبارها تجربة جديدة، مؤكدًا أن الأنظمة الإلكترونية تتطور تدريجيًا حتى تصل إلى أعلى مستويات الكفاءة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك خبرات واسعة في تطبيق الأنظمة الرقمية الخاصة بالحج والعمرة، لافتًا إلى أن العديد من الإجراءات الإلكترونية التي واجهت تحديات في بدايتها أثبتت نجاحها لاحقًا، وهو ما يعزز فرص نجاح تطبيق «رفيق» خلال المواسم المقبلة.