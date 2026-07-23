قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت مواصلة بناء الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية وعضو لجنة الإسكان المركزية بالحزب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة حملت رسائل وطنية مهمة، عكست رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية، وأكدت استمرار مسيرة البناء والتنمية وتعزيز الاستقرار رغم التحديات الإقليمية والدولية.

الاستقلال الوطني

وقال الشمندي إن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته تحية لتضحيات أبطال ثورة يوليو، مؤكداً أن مبادئ الاستقلال الوطني والكرامة والعزة لا تزال تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الجمهورية الجديدة تُجسد امتداداً لهذه المبادئ عبر مشروعات قومية كبرى وإصلاحات شاملة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن ما تشهده مصر من إنجازات في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، والطرق، والمدن الجديدة، يعكس إرادة سياسية جادة لبناء دولة عصرية توفر حياة كريمة للمواطنين، وتؤسس لاقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات.

وأوضح أن كلمة الرئيس حملت أيضاً رسالة طمأنة للمصريين، مفادها أن الدولة ماضية في حماية أمنها القومي والحفاظ على مقدراتها، بالتوازي مع مواصلة جهود التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ذكرى ثورة يوليو

وأكد الشمندي ، أن ذكرى ثورة يوليو ستظل محطة وطنية ملهمة، تستدعي قيم العمل والإخلاص والانتماء، داعياً الجميع إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.