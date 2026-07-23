قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهت الحكاية.. 11 نجما يودعون منتخباتهم بعد كأس العالم 2026
صواريخ ومسيرات إيرانية.. انفجار ضخم يهز الحدود الكويتية العراقية
خادم الحرمين وولي عهده يبعثان برسالة تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
سفارة أوكرانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو
عموتة يطمئن على دوليي الأهلي عبر زووم.. ورسائل خاصة قبل العودة للتدريبات
العد التنازلي بدأ.. بشكتاش يسابق الزمن لحسم صفقة محمد صلاح
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة ووقف التصعيد
التعليم تنفي إنتهاء التصحيح و تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026
التعليم تنفي التلاعب في درجات الطلاب بالكنترولات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة
وكيل الأزهر: انتهاء أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالكامل والإعلان نهاية يوليو
إيران.. مقتل 2 من عناصر حرس الحدود خلال اشتباك مسلح مع خلية إرهابية
وزير الاستثمار: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بالجبهة الوطنية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت مواصلة بناء الجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
ماجدة بدوى

أكد الدكتور عارف الشمندي، عضو هيئة مكتب حزب الجبهة الوطنية وعضو لجنة الإسكان المركزية بالحزب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة حملت رسائل وطنية مهمة، عكست رؤية واضحة لمستقبل الدولة المصرية، وأكدت استمرار مسيرة البناء والتنمية وتعزيز الاستقرار رغم التحديات الإقليمية والدولية.

الاستقلال الوطني

وقال الشمندي إن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته تحية لتضحيات أبطال ثورة يوليو، مؤكداً أن مبادئ الاستقلال الوطني والكرامة والعزة لا تزال تمثل ركيزة أساسية في مسيرة الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الجمهورية الجديدة تُجسد امتداداً لهذه المبادئ عبر مشروعات قومية كبرى وإصلاحات شاملة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن ما تشهده مصر من إنجازات في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، والطرق، والمدن الجديدة، يعكس إرادة سياسية جادة لبناء دولة عصرية توفر حياة كريمة للمواطنين، وتؤسس لاقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات.

وأوضح أن كلمة الرئيس حملت أيضاً رسالة طمأنة للمصريين، مفادها أن الدولة ماضية في حماية أمنها القومي والحفاظ على مقدراتها، بالتوازي مع مواصلة جهود التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

ذكرى ثورة يوليو

وأكد الشمندي ، أن ذكرى ثورة يوليو ستظل محطة وطنية ملهمة، تستدعي قيم العمل والإخلاص والانتماء، داعياً الجميع إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

يوليو ثورة يوليو البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

النيابة العامة تأمر بحبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين لتعديه على نزيل

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» 241

رئيس الجمهورية

نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس بذكرى 23 يوليو: ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد