شاهد| كاديلاك CT5 بلاك وينج الجديدة

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك CT5 بلاك وينج، وتنتمي CT5 بلاك لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميما عصريا وجذابا، وتنافس العديد من الإصدارات منها، مرسيدس E-Class، وبي إم دبليو الفئة الخامسة، وتجمع بين الأداء الرياضي والفخامة .

كاديلاك CT5 بلاك وينج

مواصفات كاديلاك CT5 بلاك وينج

زودت سيارة كاديلاك CT5 بلاك وينج بالعديد من المميزات من ضمنها، أنظمة مساعدة متقدمة، وبها شاشات رقمية أكبر، وبها تحسينات ديناميكية هوائية، وبها مقاعد رياضية، وأنظمة تعليق متطورة، وفرامل بريمبو .

كاديلاك CT5 بلاك وينج

محرك كاديلاك CT5 بلاك وينج

تحصل سيارة كاديلاك CT5 بلاك وينج علي قوتها من محرك 8 سلندر سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 668 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاديلاك CT5 بلاك وينج

وتتسارع كاديلاك CT5 بلاك وينج من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 320 كم/ساعة، وتعمل بنظام دفع خلفي، وتعتمد علي منصة ألفا من جنرال موتورز .

تاريخ شركة كاديلاك في صناعة السيارات

تأسست شركة كاديلاك على يد المهندس هنري ليلاند وويليام مورفي، وسميت علي اسم المستكشف الفرنسي أنطوان دي لا موث كاديلاك" مؤسس مدينة ديترويت.

كاديلاك CT5 بلاك وينج

وفي عام 1908 أصبحت كاديلاك أول شركة أمريكية تفوز بجائزة "ديوار" المرموقة من نادي السيارات الملكي في بريطانيا، وذلك بفضل إثباتها لفكرة الأجزاء الدقيقة القابلة للتبديل بالكامل، وقدمت عام 1912 نظام الإشعال والبدء الكهربائي، مما ألغى الحاجة للتشغيل اليدوي المتعب بالكرنك.



وفي عام 1927 قامت بتعيين المصمم الأسطوري "هارلي إيرل"، مما أدى إلى إرساء معايير تصميمية جديدة للجمال والفخامة، خاصة مع طرح طراز لاسال، وأدخلت كاديلاك "الزعانف الخلفية" في تصميماتها في أواخر الأربعينيات والخمسينيات، لتصبح رمزا للسيارات الأمريكية الضخمة والفارهة في ذلك العصر.