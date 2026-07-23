ثورة يوليو.. إرادة جيل: مصر استطاعت عبر تاريخها أن تتجاوز أصعب التحديات

قال إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو يمثل مناسبة وطنية لاستحضار واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري الحديث، والتي نجحت في إقامة الجمهورية، وإعادة صياغة مفهوم الدولة الوطنية القائمة على الاستقلال والكرامة والعدالة.

ذكرى ثورة يوليو

وهنأ ضيف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، مؤكداً أن مصر استطاعت عبر تاريخها أن تتجاوز أصعب التحديات بفضل وحدة شعبها ومؤسساتها الوطنية، وهو ما يتجدد اليوم في ظل مسيرة البناء والتنمية.



وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الثورة حملت رسائل مهمة تؤكد استمرار الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، والحفاظ على مقدرات الوطن، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تواصل العمل من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأوضح أن ثورة 30 يونيو جاءت امتداداً طبيعياً لروح ثورة يوليو، إذ استجابت لإرادة الشعب المصري عندما خرج بالملايين مطالباً باستعادة الدولة الوطنية، تماماً كما جاءت ثورة يوليو استجابة لطموحات المصريين في التحرر وبناء الجمهورية.

مكتسبات ثورة يوليو

واختتم إبراهيم ضيف تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب من جميع أبناء الوطن مواصلة التكاتف والاصطفاف خلف القيادة السياسية، لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، حتى يجني الأبناء والأجيال القادمة ثمار ما يُنفذ اليوم من مشروعات قومية وتنموية كبرى، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لكل المصريين.