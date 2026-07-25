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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تقنية تكشف عن موعد الإطلاق المرتقب لهاتف Redmi Note 17 في الهند خلال أغسطس

Redmi Note 17
Redmi Note 17
احمد الشريف

كشفت تقارير وتسريبات تقنية متخصصة عن الاستعدادات الجارية داخل شركة "شاومي" (Xiaomi) لإطلاق أحدث هواتفها الذكية ضمن الفئة المتوسطة "ريدمي نوت 17" (Redmi Note 17)، مؤكدة أن الظهور الأول للهاتف سيكون في السوق الهندية خلال شهر أغسطس القادم.

التفاصيل الفنية وموعد الظهور الرسمي في الهند 

وبحسب ما أوردته المصادر الإخبارية التقنية الصادرة اليوم، تتأهب العلامة التجارية الفرعية "ريدمي" لبدء الحملة الترويجية الرسمية لسلسلة Redmi Note 17 الجديدة في الهند قبل نهاية الشهر الجاري. 

وذكرت التقارير أن السوق الهندية ستكون المنطلق الرئيسي للطرح العالمي لل السلسلة، تمهيداً لتوفيرها في باقي الأسواق الآسيوية والعربية خلال الأسابيع التالية للإطلاق.

وأوضحت التسريبات المنشورة أن السلسلة الجديدة ستتضمن عدة طرازات مختلفة تناسب الفئات السعرية المتنوعة؛ تشمل النسخة الأساسية Redmi Note 17 إلى جانب طرازي Note 17 Pro وNote 17 Pro Plus، حيث تعتمد الشركة على هذه السلسلة لتحقيق أعلى نسب مبيعات في قطاع الهواتف متوسطة التكلفة.

الترقيات العتادية والمواصفات المتوقعة لهاتف Redmi Note 17 

وأشارت البيانات التفصيلية الواردة في التقرير إلى أن هاتف Redmi Note 17 سيشهد تحسينات ملموسة في أداء الشاشة والمعالجة؛ إذ يُنتظر تزويده بشاشة من نوع AMOLED تدعم معدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز، مع حواف ناعمة ودقة عرض عالية توفر تجربة بصريّة ممتازة تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأفادت التحديثات بأن الهاتف سيعمل بواسطة معالج حديث مخصص لدعم شبكات الجيل الخامس (5G) لضمان كفاءة أعلى في معالجة البيانات وتقليل استهلاك الطاقة الكيميائية للبطارية، والتي ستأتي بسعة كبيرة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة عالية تتيح إعادة شحن الجهاز بالكامل في زمن قياسي.

تحسينات الكاميرا والمنظومة البرمجية المدمجة 

وأشارت المصادر التقنية إلى أن شاومي ركزت في هاتف Redmi Note 17 على رفع جودة التصوير من خلال تزويده بمستشعر رئيسي بدقة عالية مدعوم بتقنية التثبيت البصري (OIS)، مما يضمن التقاط صور ومقاطع مصورة أكثر ثباتاً ووضوحاً في ظروف الإضاءة المنخفضة والأنشطة المتحركة.

وسيعمل الهاتف فور خروجه من الصندوق بواجهة تشغيل شاومي الحديثة HyperOS المبنية على نظام أندرويد، والتي تقدم خصائص جديدة لإدارة الذاكرة والتطبيقات في الخلفية. 

ولم تصدر شركة شاومي أو ذراعها التجاري ريدمي أي تأكيد رسمي بشأن الأسعار النهائية لطرازات السلسلة، بانتظار المؤتمر الصحفي المرتقب عقده في الهند خلال شهر أغسطس المباشر.

Redmi Note 17 Redmi Note ريدمي

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