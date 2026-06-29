بأسعار اقتصادية .. شاومي تدخل سوق التخزين الشبكي بجهازها Xiaomi Smart Storage

أعلنت شركة شاومي رسميًا عن أول جهاز تخزين متصل بالشبكة، والذي يحمل اسم "شاومي سمارت ستورج".

وقد ترددت شائعات حول هذا المنتج لمدة عام ، وهو يندمج بسلاسة مع منظومة شاومي المتنامية من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمنزلية.

بدلاً من إطلاق المنتج في المتاجر بشكل كامل، اختارت شركة شاومي التمويل الجماعي.

من المقرر أن تستمر الحملة من 1 إلى 8 يوليو، ولن يُطرح المنتج في الأسواق إلا إذا تم تحقيق هدف التمويل.



وحدة تخزين شاومي الذكية NAS



لم تكشف شركة شاومي بعد عن المواصفات الفنية الكاملة، لكنها أكدت أن وحدة التخزين الذكية ستكون متاحة بثلاثة تكوينات، وكلها مبنية على تصميم ثنائي الفتحات.

يوفر الإصدار المبتدئ 4 تيرابايت من التخزين (2 تيرابايت × 2) بسعر تمويل جماعي قدره 2299 ين ياباني (حوالي 338 دولارًا أمريكيًا)، مقابل سعر التجزئة المقترح البالغ 3499 ين ياباني (حوالي 514 دولارًا أمريكيًا).

تصل سعة النسخة المتقدمة إلى 8 تيرابايت (4 تيرابايت × 2) بسعر 2899 ين ياباني (حوالي 426 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعرها في المتاجر 4499 ين ياباني (حوالي 661 دولارًا أمريكيًا).

أما النسخة الاحترافية، وهي الأفضل، فتتسع لـ 16 تيرابايت (8 تيرابايت × 2) وهي متاحة عبر التمويل الجماعي بسعر 4699 ين ياباني (حوالي 690 دولارًا أمريكيًا)، مقارنةً بسعرها في المتاجر البالغ 6999 ين ياباني (حوالي 1028 دولارًا أمريكيًا).

يُشير تصميم الفتحتين في جميع المستويات الثلاثة إلى إمكانية استخدام الجهاز من قِبل المستخدمين المنزليين الذين يبحثون عن تخزين محلي للوسائط، ومستخدمي المكاتب الصغيرة الذين يرغبون في حل نسخ احتياطي مُدار ذاتيًا. وتُعدّ خصومات التمويل الجماعي، على وجه الخصوص، ميزةً تجعل جهاز Xiaomi Smart Storage صفقةً رابحةً للمساهمين الأوائل.

من المتوقع الكشف عن المواصفات الكاملة وميزات البرامج وتفاصيل الاتصال مع اقتراب موعد إطلاق الحملة. ولم تؤكد شركة شاومي بعد ما إذا كانت تخطط لإطلاق المنتج عالميًا.