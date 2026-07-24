احمِ العالم الرقمي .. برنامج الأمن السيبراني بجامعة حلوان التكنولوجية يصنع حراس المستقبل الإلكتروني

في عالمٍ تتزايد فيه الهجمات الإلكترونية وتتسارع وتيرة التحول الرقمي، أصبحت حماية البيانات والأنظمة مسؤولية وطنية ومطلبًا عالميًا. ومن هذا المنطلق، تقدم جامعة حلوان التكنولوجية برنامج الأمن السيبراني (Cyber Security)، أحد أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل، لإعداد جيل من الخبراء القادرين على تأمين الفضاء الرقمي وحماية المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية.



ويأتي البرنامج في إطار رؤية الجامعة لتخريج كوادر تقنية تمتلك المعرفة والمهارات التطبيقية اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية، من خلال منظومة تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي باستخدام أحدث المعامل والتقنيات، بما يواكب التطورات العالمية في مجال الأمن الرقمي.



ويؤهل البرنامج الطلاب لاكتساب خبرات متقدمة في أمن الشبكات، وتشفير البيانات، والبرمجة الآمنة، وتحليل الثغرات، واختبار الاختراق، وأمن الحوسبة السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، بما يمكنهم من تصميم وتنفيذ حلول أمنية متطورة لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية.

كما يركز البرنامج على إعداد متخصصين قادرين على حماية البنية التحتية للمعلومات في القطاعات الحيوية، ودعم الاتجاهات الحديثة في أمن إنترنت الأشياء (IoT) والأنظمة الذكية، بما يعزز جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.

ويفتح برنامج الأمن السيبراني بجامعة حلوان التكنولوجية آفاقًا مهنية واسعة أمام خريجيه للعمل في مجالات أمن المعلومات، وأمن الشبكات، واختبار الاختراق، وأمن النظم، والأمن السيبراني، إلى جانب فرص العمل في الجهات الحكومية، والبنوك، وشركات الاتصالات، ومراكز البيانات، وكبرى شركات الأمن السيبراني محليًا وعالميًا.

ويؤكد البرنامج التزام جامعة حلوان التكنولوجية بإعداد كوادر تمتلك القدرة على حماية المستقبل الرقمي، والمساهمة في تعزيز الأمن القومي السيبراني، وصناعة بيئة تكنولوجية أكثر أمانًا واستدامة، ليكون خريجوه في مقدمة المتخصصين الذين يقودون مستقبل الأمن الرقمي.