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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أجندة قصور الثقافة في أسبوع.. انطلاق ملتقى السمسمية وحفلات شاطئ الفن تزين المحافظات الساحلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال الشرقاوي

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، أجندة أسبوعية حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، تنطلق اليوم الأحد، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتستمر حتى السبت 1 أغسطس المقبل، وتشمل ملتقيات فنية، وعروضا مسرحية، وحفلات موسيقية، وورشا متخصصة، وأنشطة متنوعة تستهدف نشر الفنون والإبداع بمختلف المحافظات.

انطلاق ملتقى السمسمية الرابع بالإسماعيلية

تنطلق في الثامنة مساء اليوم الأحد بقصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات ملتقى السمسمية في دورته الرابعة، (دورة الفنان الراحل محمد الوزيري)، في إطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث الفني غير المادي، ودعم الفنون الشعبية الأصيلة.

يستمر الملتقى على مدار يومين بمشاركة فرق فنية من محافظات: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر، والدقهلية.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي يوثق مسيرة الفنان الراحل محمد الوزيري، إلى جانب تكريم عدد من رموز العزف والغناء على آلة السمسمية، إلى جانب فقرات فنية تعكس ثراء التراث المصري، ويخرج الحفل الفنان ماهر كمال.

فرقة الشرقية للفنون الشعبية تشارك في الدورة الـ40 لمهرجان جرش

تقدم فرقة الشرقية للفنون الشعبية التابعة الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، عرضا فنيا على المسرح الشمالي لمدينة جرش الأثرية، ضمن فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون المقام بالأردن تحت شعار "أرث يمتد.. أجيال تلتقي".

ويشتمل العرض على مجموعة من الفقرات الفلكلورية المستلهمة من التراث الشعبي المصري، والأخرى المعبرة عن البيئة الشرقاوية، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لتعزيز التبادل الثقافي وصون التراث.


انطلاق برنامج حفلات "شاطئ الفن" في الإسكندرية ومطروح ودمياط

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامج حفلات "شاطئ الفن" بعدد من المحافظات الساحلية، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

وتبدأ الفعاليات هذا الأسبوع في محافظات: "الإسكندرية" بدءا من الثلاثاء 28 يوليو، وتحديدا بقصر ثقافة الأنفوشي، "مطروح" بدءا من الجمعة 31 يوليو، بالنادي الاجتماعي، و"دمياط" بدءا من  السبت 1 أغسطس.
وتشمل الفعاليات باقة من العروض الفنية المجانية، تقدمها فرق الفنون الشعبية، والموسيقى العربية، والفنون التلقائية، والإيقاعات الشرقية، والفرق النوعية التابعة للهيئة.

"البؤساء" و"يوم أن قتلوا الغناء" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح

وتقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع عرضين مسرحيين في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته التاسعة عشرة، والمستمرة حتى 11 أغسطس المقبل.

وتقدم أولى العروض المسرحية للهيئة في السابعة مساء بعد غد الثلاثاء، حيث يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، عرض "البؤساء" لفرقة "ابدأ حلمك" بكفر الشيخ، عن رواية فيكتور هوجو، دراماتورج وإخراج إبراهيم الفقي، ويعرض حتى الأربعاء 29 يوليو.

كما يستقبل المسرح عرض "يوم أن قتلوا الغناء" يومي 1، 2 أغسطس، في السادسة مساء، وهو لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج وأشعار أحمد عمارة.


عروض فنية متنوعة ضمن برنامج معرض بورسعيد للكتاب

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا فنيا متنوعا هذا الأسبوع في فعاليات الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالمجمع التجاري للمدينة حتى نهاية يوليو الجاري.

ويشهد اليوم الأحد عرضا فنيا لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، يعقبه غدا الاثنين حفلا لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، وفي يوم الثلاثاء 28 يوليو يقدم عرضا لفريق كورال أطفال بورسعيد، يليه يوم الأربعاء 29 يوليو عرض فني لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية، أما يوم الخميس 30 يوليو يشهد عرضا لفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، وتختتم الفعاليات مع عرض لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني.

كما تطرح الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 200 عنوان من إصداراتها متنوعة خلال المعرض في مختلف مجالات المعرفة بأسعار مخفضة لتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب.

استمرار دورة للدراسات السينمائية بالإسكندرية

وضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية وصقل مهارات الشباب، تتواصل بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية فعاليات دورة الدراسات السينمائية المتخصصة المجانية، ضمن مشروع "ابدأ حلمك" السينمائي.

ويشهد هذا الأسبوع استمرار محاضرات الدورة العامة، على أن تنطلق الدورات المتخصصة بدءا من 30 يوليو، في مجالات: التمثيل، كتابة السيناريو، المونتاج، التصوير، والإخراج، ويحاضر بها عدد من السينمائيين المتخصصين، وذلك حتى 8 أغسطس المقبل.

وتحفل الأجندة الأسبوعية بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، والأمسيات الأدبية إلى جانب الورش الفنية والحرفية، وجولات أتوبيس الفن الجميل بالقاهرة، والعروض السينمائية المجانية بقصر السينما بجاردن سيتي، وفعاليات مبادرة "شارع الفن" في محافظات الإسكندرية، بني سويف، كفر الشيخ، أسوان والإسماعيلية، وغيرها من الأنشطة التي تشهدها المحافظات احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية برامج وزارة الثقافة ملتقيات فنية

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