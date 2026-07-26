وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

نقل عبد العاطي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

وجدد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، وإدانتها لجميع الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما تناول الاتصال الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، حيث شدد عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتصعيدية، والعودة إلى مسار التفاوض، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على أمن الخليج واستقراره باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأطلع عبد العاطي نظيره الكويتي على الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، واستمرار متابعة تطورات الموقف ودعم جميع الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد ثمن الوزير الكويتي الحرص المصري علي التشاور المستمر مع الأشقاء في الكويت الموقف المصري الحازم ضد الاعتداءات الموجهة للكويت.