قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأحد .. فيديو
الرئيس السيسي يتابع نتائج التعاون المصري الألماني في تطوير المدارس المصرية الألمانية الفنية
بعد إغلاقه إثر هجوم بالمسيرات.. الكويت تعيد تشغيل منفذ «العبدلي» مع العراق
أشرف داري يقترب من الرحيل عن الأهلي.. وتقارير تكشف التفاصيل
تحرك برلمانى لوضع استراتيجية لحماية الهوية المصرية من مخاطر منصات التواصل
البنك الأهلي يضم أبناء الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين
مصر تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية
وزير الصناعة يتابع خطوط الإنتاج في 4 مصانع بالإسماعيلية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه
الصفقة اقتربت.. صحيفة تركية تكشف آخر تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح
وزيرا خارجية مصر وتونس يشددان على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون
مذكرة التوقيف تحاصر نتنياهو.. وطائرة "جناح صهيون" تستهلك الملايين رغم محدودية استخدامها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكويتي لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الكويتي
فرناس حفظي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

نقل عبد العاطي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت.

وجدد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، وإدانتها لجميع الاعتداءات غير المبررة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما تناول الاتصال الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، حيث شدد عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية والتصعيدية، والعودة إلى مسار التفاوض، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التوترات المتصاعدة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً  أهمية الحفاظ على أمن الخليج واستقراره باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأهمية الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

وأطلع عبد العاطي نظيره الكويتي على الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، واستمرار متابعة تطورات الموقف ودعم جميع الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد ثمن الوزير الكويتي الحرص المصري علي التشاور المستمر مع الأشقاء في الكويت الموقف المصري الحازم ضد الاعتداءات الموجهة للكويت.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأوضاع الإقليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. رابط الاستعلام الرسمي

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ردد هذا الدعاء بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة|توضيح عاجل

الاهلي

لا يستحق المشاركة | مفاجأة .. إعلامي يكشف موقف الأهلي من دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم
مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

بدون بيض..طريقة عمل البسبوسة

طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة
طريقة عمل البسبوسة

إهمال ارتجاع المرئ .. متى يستدعى القلق؟

إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟
إهمال ارتجاع المرئ..متى يستدعى القلق؟

بـ38 ألف جنيه.. تفاصيل إطلالة منة شلبي في عيد ميلادها

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

مصر تعلن عن انطلاق النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم

مصر تعلن عن انطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء بمشاركة القوات الجوية ورواد صناعة الطيران في العالم .. فيديو وصور

أزمة ملكة جمال مصر إيريني يسري

رفضت تسليم التاج .. ملكة جمال مصر «إيريني يسري» تتوعد بكشف مفاجآت | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد