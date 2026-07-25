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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: حريصون على تعزيز العلاقات مع قيرغيستان

وزير الخارجية الصيني:
وزير الخارجية الصيني:
أ ش أ

 أكد الرئيس القيرغيزي صدير جاباروف، أن تطوير العلاقات مع الصين يظل أولوية في السياسة الخارجية لبلاده.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس القيرغيزي مع وانج يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية الصيني، خلال زيارة يجريها الوزير الصيني إلى قيرغيزستان.

وأشار رئيس قيرغيستان -وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية- اليوم /السبت/، إلى أن بلاده تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة وحُسن الجوار، وأنها مستعدة للتعلم من خبرات الصين في مجال الحوكمة، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والزراعة والتبادلات الشعبية، ودفع المشروعات الرئيسية قدما بقوة، بما في ذلك خط سكك حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان، وتوفير بيئة أعمال سليمة للشركات الصينية العاملة في قيرغيزستان، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لهذه الشركات.

وأكد أن الجانب القيرغيزي يدعم الصين بقوة في حماية مصالحها الأساسية.

وأوضح جاباروف أن قيرغيزستان انضمت إلى المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، وإلى المنظمة الدولية للوساطة، بما يجسد، من خلال خطوات ملموسة، دعمها للمبادرات العالمية الأربع التي طرحتها الصين.

وأعرب عن استعداد قيرغيزستان لمواصلة تعزيز التواصل والتنسيق مع الصين ضمن الأطر متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة وآلية الصين-آسيا الوسطى، من أجل التعزيز المشترك للسلام والتنمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني عن ثقته في أن بناء "قيرغيزستان جديدة" سيحقق، تحت قيادة جاباروف، إنجازات جديدة وأكبر.

وأضاف أن الصين، بصفتها جارة صديقة وشريكة وثيقة، ستواصل، الدعم الثابت لاستقلال قيرغيزستان وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والدعم الثابت لقيرغيزستان في اتباع مسار تنموي يتناسب مع ظروفها الوطنية.

وأكد وانج أن الصين مستعدة لتعزيز مواءمة استراتيجيات التنمية مع قيرغيزستان، وترجمة التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين إلى مزيد من النتائج الملموسة، والارتقاء بالتعاون متبادل المنفعة، وتوسيع التبادلات الشعبية، وترسيخ الأساس لبناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وقيرغيزستان.

وهنأ الوزير الصيني قيرغيزستان على انتخابها، بأغلبية ساحقة، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن الصين تتطلع إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع قيرغيزستان في شؤون الأمم المتحدة.

وأضاف أن الصين ستدعم قيرغيزستان في الاستضافة الناجحة لقمة منظمة شانغهاي للتعاون في بيشكيك، وفي تقديم إسهامات أكبر لتعزيز السلام والتنمية والازدهار على الصعيد العالمي.

الرئيس القيرغيزي العلاقات السياسة الخارجية

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