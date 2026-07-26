الاستشاري العربي للتعدين: المجمعات الصناعية للفوسفات تؤمن احتياجات مصر وتفتح أسواق التصدير

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين، إن هدفهم طوال الفترة الماضية هو كيفية تحويل الثروات التعدينية إلى قيمة مضافة، والأخبار المتعلقة بالمجمعات الصناعية والاتفاقيات التي تم توقيعها للاستفادة من خام الفوسفات وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، مثل الأسمدة، تمثل توجهًا كان من المفترض أن يبدأ منذ سنوات، وبالفعل دخل الآن مرحلة التنفيذ.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي هشام عبدالتواب، على قناة إكسترا نيوز، أن هذا يُعد تعظيمًا للاستفادة من خامة استراتيجية تمتلكها مصر، وهي خام الفوسفات الموجود في ثلاث مناطق رئيسية: وادي النيل، وأبو طرطور بالواحات، ومنطقة البحر الأحمر.

وأوضح أنه لا يقتصر الأمر على زيادة العائد المالي من خلال التصنيع، بل هناك أبعاد أخرى مهمة، أولها تأمين احتياجات الصناعة المحلية، خاصة صناعة الأسمدة، التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالخطط الزراعية الطموحة للدولة، وبعد تلبية احتياجات السوق المحلية، يتم تصدير الفائض إلى الخارج.

توفير فرص عمل

وأكد أن هذه الصناعات تسهم في توفير فرص عمل، وهو أحد الأهداف الرئيسية للدولة، إذ تستوعب عمالة مدربة ومتخصصة، وتُسهم في إعداد كوادر يمكنها مستقبلًا العمل داخل مصر أو خارجها، بما يعزز مساهمة الكفاءات المصرية في المشروعات الإقليمية والدولية.