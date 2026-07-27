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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحثة سياسية: طهران تتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة رغم استهدافها قواعد أمريكية

تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية
تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية
شيماء جمال

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يأتي في ظل مخاوف أمريكية من الانخراط في حرب إقليمية واسعة، مشيرة إلى أن الضربات المتبادلة بين الجانبين تُنفذ وفق حسابات دقيقة؛ إذ تستهدف الولايات المتحدة أهدافًا داخل إيران، بينما تواصل طهران استهداف قواعد أمريكية، لكن في إطار ضبط وتيرة التصعيد لتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة.

وأضافت الدكتورة تمارا حداد خلال مداخلة على «إكسترا نيوز»، عبر «زوم»، أن التصريحات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، تحمل أحيانًا مؤشرات على قرب التفاهم وأحيانًا أخرى احتمالات التصعيد، مشيرة الى انها تعكس عدم القدرة حتى الآن على الوصول إلى أرضية مشتركة بين الجانبين.

وأشارت المحللة السياسية الى أن الطرفين يدركان خطورة توسع المواجهة وتأثيراتها على أمن الشرق الأوسط والمصالح الأمريكية والاقتصاد العالمي، كما أن الولايات المتحدة تخشى امتلاك إيران قدرات نووية متقدمة قد تصل إلى مرحلة تصنيع قنبلة نووية، إضافة إلى معلومات استخباراتية حول امتلاك إيران صواريخ لم تستخدمها حتى الآن.

وأوضحت أن استخدام هذه القدرات مستقبلًا قد يؤدي إلى أضرار أكبر ويزيد من احتمالات توسع المواجهة إلى حرب إقليمية أو أوسع.

واشنطن طهران حرب إيران أمريكا

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