وليد عبداللطيف: رخصة الزمالك خطوة مهمة.. وتأخر الإعداد أزمة

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن حصول القلعة البيضاء على رخصة الأندية المحترفة يعد من أبرز الإيجابيات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تأخر فترة الإعداد يمثل أزمة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "أهنئ جماهير الزمالك بالحصول على رخصة الأندية المحترفة، فهذه من الأمور الإيجابية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "الزمالك تأخر في فترة الإعداد، إلى جانب عدم وجود مدير فني حتى الآن، فضلًا عن النقص في قائمة اللاعبين بسبب إيقاف القيد، وهو ما يزيد من صعوبة المرحلة الحالية".

وتابع: "كان من المفترض أن يتواجد مدير فني لقيادة فترة الإعداد، حتى لو كان من أبناء نادي الزمالك، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي يتولى المسؤولية بشكل رسمي".