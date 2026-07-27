وفد جامعي يدعم محاربي السرطان الصغار بالصعيد

نظم عدد من طلاب كلية التجارة زيارة ميدانية إلى مستشفى «شفاء الأورمان للأطفال» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، لدعم الأطفال المرضى وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم أثناء رحلتهم العلاجية.

تضمنت الزيارة تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفقرات الترفيهية، وسط أجواء من البهجة والمرح داخل أقسام الأطفال، وذلك من خلال الألعاب الترفيهية، وتقديم العروض الكرتونية، بالإضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب التذكارية التي رسمت البسمة على وجوههم وساعدت في تخفيف عبء العلاج عن كاهلهم.

وأكد طلاب الكلية، أن هذه الزيارة تأتي إيماناً منهم بأهمية المسؤولية المجتمعية ودور الشباب في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشيرين إلى أن الدعم النفسي ورفع الروح المعنوية للأطفال يمثلان جزءاً أساسياً لا يتجزأ من خطة الشفاء والمقاومة ضد المرض.

من جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لطلاب كلية التجارة على هذه اللفتة الطيبة، مشيداً بالدور الإيجابي والفاعل للشباب الجامعي في دعم المستشفى ورعاية الأطفال المرضى أثناء رحلتهم العلاجية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مثل هذه الفعاليات الترفيهية لا تقتصر على إدخال البهجة فحسب، بل تسهم بشكل كبير في تحسين الحالة الصحية والنفسية للأطفال، وهو ما ينعكس إيجابياً على رفع معنوياتهم وزيادة استجابتهم للخطة العلاجية.