رئيس مدينة القصير: خطة متكاملة لرفع كفاءة الشوارع والفراغات العامة

تابع اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، أعمال تنظيف وتسوية قطعة الأرض الواقعة أمام المدرسة الفندقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بالمظهر الحضاري لمدن المحافظة، وتعزيز جهود النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال جولته الميدانية، شدد رئيس المدينة على سرعة الانتهاء من أعمال النظافة والتسوية، مكلفًا إدارات المتابعة الميدانية والبيئة والنظافة برفع جميع المخلفات وتسوية الموقع وفقًا للمعايير الفنية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وإضفاء مظهر جمالي يليق بمدينة القصير.

وأكد اللواء أحمد حسن صقر، أن أعمال النظافة والتجميل تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الشوارع والفراغات العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر.

وأشار رئيس المدينة إلى استمرار الحملات الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات بمختلف المناطق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مشكلات، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة، ويرفع جودة الحياة للمواطنين، ويعزز المكانة الحضارية لمدينة القصير.