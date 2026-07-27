جولة مفاجئة.. سكرتير البحر الأحمر يتفقد المركز التكنولوجي بالغردقة ويوجه بسرعة إنجاز خدمات المواطنين

أجرى اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر والمشرف على مدينة الغردقة، جولة تفقدية مفاجئة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمراكز التكنولوجية، والوقوف على مستوى الأداء اليومي لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

واطمأن السكرتير العام المساعد خلال الجولة على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة، كما تابع مدى التزام العاملين باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مستوى الأداء بما يحقق رضا المواطنين.

ووجه اللواء ضياء الدين عبدالحميد بسرعة إنهاء معاملات المواطنين، وتذليل أي معوقات قد تواجههم، مع الالتزام بتطبيق منظومة الشباك الواحد لتقليل زمن الانتظار، مشددًا على ضرورة تطوير الأداء الإداري والارتقاء بجودة الخدمات بما يتواكب مع توجهات المحافظة في تحسين منظومة العمل الخدمي.

وحرص السكرتير العام المساعد على الالتقاء بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر، موجهًا مسؤولي المركز بسرعة حلها أو إحالتها إلى الإدارات المختصة لمتابعتها، مؤكدًا أن رضا المواطن يمثل المعيار الحقيقي لنجاح الأداء الحكومي.

وفي ختام جولته، أشاد اللواء ضياء الدين عبدالحميد بجهود العاملين بالمركز التكنولوجي، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق، والتحلي بالإيجابية وحسن التعامل مع المواطنين، بما يعزز الثقة بين المواطن والإدارة المحلية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.