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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

190 مليون كيس.. إنتاج البن العالمي يتجه نحو محصول قياسي

البن
البن
أ ش أ

توقع تقرير أمريكي أن يشهد الإنتاج العالمي من البن ، رقما قياسيا جديدا ليصل إنتاج حبوب البن إلى 6ر189 مليون كيس (الكيس الواحد = 60 كيلوجراما) للموسم المقبل الذي يبدأ في شهر أكتوبر ، مقارنة بـ 8ر178 مليون كيس في العام السابق.

وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) - في تقرير وفقا لوكالة "إيكوفين" المتخصصة في الإدارة العامة والاقتصاد الأفريقي اليوم الاثنين، أن العالم سيتستمر في التمتع بوفرة البن خلال عامي 2026/2027 خاصة وأن البن ثالث أكثر المشروبات استهلاكا على مستوى العالم، بعد الماء والشاي.

وذكر التقرير أن هذا الإنتاج المتوقع يمثل رقما قياسيا جديدا للإمدادات العالمية، مسجلا بذلك العام الرابع على التوالي من النمو، ومختتما دورة استمرت خمس سنوات شهدت إضافة ما يقارب 25 مليون كيس إضافي منذ عام 2021.

ووفقا للتقرير الأمريكي، سيستمر "بن أرابيكا" في قيادة زخم إنتاج البن لهذا العام، حيث سيبلغ 86ر105 مليون كيس، أي بزيادة تتجاوز 10 ملايين كيس عن العام السابق، ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى البرازيل (45% من الإنتاج العالمي)، وإلى حد أقل إلى التحسن المتوقع في كولومبيا وإثيوبيا وهندوراس.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج "بن روبوستا"، الذي تتميز حبوبه بمحتوى أعلى من الكافيين، انخفاضا طفيفا إلى 8ر83 مليون كيس، على الرغم من النمو المتوقع في فيتنام، والذي لن يكون كافيا لتعويض الأداء الضعيف المتوقع في البرازيل وإندونيسيا.

وبينما ستكون الإمدادات وفيرة، تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يظل الاستهلاك قويا أيضا، مع توقعات بوصوله إلى مستوى قياسي يبلغ 7ر179 مليون كيس، مدفوعا بانتعاش السوق في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وفي هذه الأسواق، التي تستحوذ على 40% من استهلاك حبوب البن العالمي، يسعى محامص البن إلى تجديد مخزونها بفضل انخفاض أسعار البن العالمية منذ عام 2025. وإلى جانب هذين السوقين الناضجين، ستواصل دول أخرى، مثل الصين، دفع عجلة الاستهلاك.

ومن المتوقع أن تستهلك الصين 9ر6 مليون كيس من البن في موسم 2026/2027، أي بزيادة قدرها 37% مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، وذلك نتيجة لتأثر أنماط الحياة بالنمط الغربي، لاسيما بين الشباب، الذين يتجهون بشكل متزايد إلى القهوة على حساب الشاي. ومن شأن هذا المستوى أن يجعلها خامس أكبر مستهلك للبن في العالم، بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل واليابان.

ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، من المتوقع أن ترتفع مخزونات البن العالمية ارتفاعا طفيفا خلال الموسم الجديد، لتصل إلى 3ر26 مليون كيس، بينما سيظل توازن السوق معتمدا بشكل كبير على دورة الإنتاج في البرازيل.

وفي أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، سيراقب السوق عن كثب تأثيرات ظاهرة النينيو على مراحل الإزهار وتكوين ثمار البن خلال الأشهر المقبلة.

وللتذكير، يمثل البن سوقا عالميا تتجاوز قيمته 200 مليار دولار سنويا، مدفوعا بالطلب المتزايد باستمرار، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو). ويدعم هذا القطاع ما يقارب 25 مليون مزارع حول العالم.

يذكر أن "بن أرابيكا" هو نوع مشهور من حبوب القهوة (Coffea arabica) يتميز بطعمه الناعم والمتوازن وقليلة المرارة، ويستحوذ على النسبة الكبرى من إنتاج القهوة في العالم.

يشار إلى أن "بن روبوستا" أو "قهوة روبستا" هي قهوة تصنع من نبات البن القصبي، وهو نوع قوي من بذور البن منخفضة الحموضة وذات المرارة العالية. ويستعمل البن القصبي في القهوة الفورية وقهوة الإسبريسو وكمواد مستعملة في خلطات القهوة المطحونة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) تصدر تقارير دورية شاملة عن سوق البن العالمي، وتراقب قواعد استيراده، وتجري أبحاثا لتطوير زراعته.

الإنتاج العالمي البن حبوب البن وزارة الزراعة الأمريكية

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